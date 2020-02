AKW Mochovce: Video zeigt Explosion in Notstromaggregat

Atomreaktoren sind Hochrisiko-Anlagen. Fällt die Stromversorgung aus – etwa durch Blitzschlag, Kurzschluss oder Erdbeben – müssen Notstrom-Generatoren anlaufen und weiter zuverlässig Strom für die Reaktor-Kühlung liefern. So wird der Reaktor in einem stabilen „kalten“ Zustand gehalten. Sollten die Notkühlsysteme ausfallen, droht ein Schreckensszenatio wie vor neun Jahren in Fukushima: Die Brennelemente überhitzen und schmelzen, der Reaktorkern brennt sich durch die Schutzhülle – im schlimmsten Fall kommt es zur Freisetzung großer Mengen radioaktiver Stoffen - bis zum Super-GAU.

Global 2000 warnt nun vor den „veralteten und schlechten Zuständen“ der Stromdieselgeneratoren in dem umstrittenen slowakischen Atomkraftwerk Mochovce. Somit sei auch nicht klar, ob im Fall eines Stromausfalls die Generatoren anspringen und Kühlung gewährleisten. "Falls diese Notkühlsysteme ausfallen, passiert das, was vor knapp neun Jahren in Fukushima passiert ist", sagte Reinhard Uhrig, Atomsprecher von Global 2000.