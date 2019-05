Lokalaugenschein beim AKW: "Mochovce stoppen – niemals!“

"Über Gäste aus Österreich freuen wir uns ganz besonders, leider machen sie sich äußerst rar“, begrüßt Róbert Herc die Besucherin am Atomkraftwerksgelände von Mochovce. Herc leitet das werkseigene Besucherzentrum Energoland.

"Jetzt warten wir, ob Ihr Bundeskanzler Sebastian Kurz die Einladung unseres Premiers Peter Pellegrini annimmt und zur Baustellenbegehung kommt.“ Nicht nur in der kleinen Ortschaft, etwa 160 Kilometer östlich von Wien, sondern in der ganzen Slowakei hat Kurz mit seiner Ankündigung "Wir kämpfen für den Stopp des Ausbaus des AKW in Mochovce“ für Aufregung gesorgt. Von "Einmischung in innere Angelegenheiten“ ist die Rede.