Affäre um Prinz Andrew: Wird Charles jetzt Regent?

Royale Umbrüche kündigen sich an. „Er weiß, was passiert ist, ich weiß, was passiert ist – und nur einer von uns erzählt die Wahrheit.“ Hinter diesem Satz verbirgt sich neuer Zündstoff für den größten Skandal des britischen Königshauses seit Jahren.

Die Frau, die sich vor den Kameras der britischen BBC am Montagabend äußern sollte, heißt Virginia Guiffre. Sie war eines jener Mädchen, die vor Jahren zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden sein sollen.