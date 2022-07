99-jähriger Italiener promovierte summa cum laude

Der 1923 geborene Giuseppe Paternò ist fast 100 Jahre alt, hat zwei Kinder und vier Enkelkinder und ist immer noch so wissbegierig wie ein 20-Jähriger: Nach fünf Studienjahren an der Universität Palermo promovierte er am Montag summa cum laude in Philosophie und Geschichte, wie sizilianische Zeitungen berichten. Selbst die Pandemie konnte ihn nicht aufhalten, sein Studium zu beenden.

Paternò stammt aus einer armen Familie in Palermo mit acht Kindern. Trotz seiner hervorragenden Noten in der Schule schickte ihn sein Vater zur Arbeit. Er begann als Laufbursche Geld zu verdienen, später wurde er Eisenbahner.