Die Prüfung, bei der am Ende ein Expertenbericht samt Empfehlung steht, kann insgesamt bis zu eineinhalb Jahre dauern. Anschließend entscheidet der Ausschuss in New York. Und so schlecht stehen Motassadeq Chancen nicht: so wurden, nach Angaben des Ausschusses, in den vergangenen Jahren 70 von 100 Anträgen bewilligt. Laut Spiegel-Informationen hat die Bundesregierung der UNO bereits vor Wochen signalisiert, Motassadeqs Streichung von der Liste nicht zu unterstützen.