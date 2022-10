57-Jähriger trotz möglicher psychischer Probleme hingerichtet

In den USA dürften schwer geisteskranke Menschen, die die Gründe für eine Strafe und deren Auswirkungen nicht begreifen können, nicht hingerichtet werden. Die Behörden Oklahomas argumentierten aber, Cole leider nicht unter solchen psychischen Problemen. Cole sei vielmehr ein "messianischer Jude", der durchaus reden könne, dies aufgrund seiner "extremen Religiosität" aber nicht tue.

"Entscheidet euch für Jesus"

Örtlichen Journalisten zufolge redete und betete der 57-Jährige am Donnerstag rund zwei Minuten lang in schwer verständlichem Ton, während er für die Verabreichung der Giftspritze fixiert wurde. Er sagte demnach unter anderem "Jesus ist mein Gott und Retter" und "Entscheidet euch für Jesus, solange ihr es noch könnt".

In den USA sind in diesem Jahr bereits zwölf Häftlinge hingerichtet worden, allein vier davon in Oklahoma. Der Bundesstaat plant in den kommenden Monaten noch eine Reihe weiterer Hinrichtungen.