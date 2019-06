41 Tote: Deshalb ging Passagierjet in Moskau in Flammen auf

Es war offensichtlich eine ganze Serie an Fehlern, die am 5. Mai in Moskau 41 Menschen das Leben gekostet hat. Ein russischer Superjet-100 der Aeroflot war bei der Landung in Flammen aufgegangen. Probleme hatte es auch mit der Evakuierung der Maschine gegeben, außerdem gab es Kritik am späten Eintreffen der Feuerwehr.

Nun liegt bereits der 104-seitige Zwischenbericht des Interstate Aviation Committee (IAC) vor. Den ersten Fehler dürften der Pilot und sein Co-Pilot demnach bereits kurz nach dem Start begangen haben. Von 14 aufgelisteten Flügen umflogen 13 ein schweres Gewitter, nur diese Maschine flog einfach mitten durch.

Neues Video der kompletten Bruchlandung: