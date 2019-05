Handgepäck wichtiger als Leben: Starben deshalb 41 Flugpassagiere?

In diesem Fall kam der Jet jedenfalls so schnell herein, dass er drei Mal auf der Landebahn aufschlug und wieder abhob. Beim letzten Mal brach offenbar das Fahrwerk und das Heck radierte über den Boden. Dabei soll einer der Tanks Feuer gefangen haben.

Feuerwehr stand nicht bereit

Erschwert wurde alles dadurch, dass keine Feuerwehr bei der Landung bereit stande. Am Ende dauerte es deshalb fast 45 Minuten, bis diese alles unter Kontrolle hatte. Eine genaue Untersuchung des Unglücksfliegers wird nun erfolgen. Da es keine Hinweise auf ein prinzipielles technisches Problem gibt, ist ein Grounding (Flugverbot) derzeit kein Thema.

In den kommenden Tagen wird nun der Flugschreiber ausgewertet. Die seit 2017 eingesetzte Maschine soll erst im April technisch gewartet worden sein. Sie sollte von Moskau in die nordrussische Stadt Murmansk fliegen.