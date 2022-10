234 Millionen: Großbritanniens teuerstes Haus sucht neuen Besitzer

Das Haus in Knightsbridge wurde in den 1830er-Jahren für vier reiche Familien errichtet und in den 1980ern zu einer einzigen Residenz umgebaut. Seit 2011 der damalige Besitzer, ein saudischer Prinz, starb, stand es leer.

Ausbau geplant

Der künftige Eigner soll das Anwesen nun aus seinem Dornröschenschlaf wecken. Laut Guardian liegen Bewilligungen für ein achtes Stockwerk, einen gigantischen Ballsaal und eine zweistöckige unterirdische Garage vor – was den Preis auf bis zu 500 Mio. Pfund erhöhen könnte. Es gebe mindestens fünf potenzielle Käufer, darunter „Königsfamilien aus dem Nahen Osten und superreiche amerikanische Investoren“.