200 Kilo beschlagnahmtes Cannabis weg: Polizei verdächtigt Ratten

Als ein Gericht im indischen Uttar Pradesh die Polizei aufforderte, beschlagnahmtes Cannabis als Beweismittel vorzulegen, erhielt er eine überraschende Antwort: Ratten hätten die fast 200 Kilogramm gefressen. . "Ratten sind winzige Tiere und haben keine Angst vor der Polizei. Es ist schwierig, das Rauschgift vor ihnen zu schützen", meinte der Richter daraufhin.

Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Ratten sich an Drogenlagern der Polizei gütlich getan haben sollen: In einem anderen Fall, bei dem es um 386 kg der Droge ging, gab die Polizei in einem Bericht an, dass "ein Teil" des Cannabis "von den Ratten aufgefressen" worden sei.