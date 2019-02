Forscher: Ratten sind "Schlafwandler"

Wenn Ratten schlafen, wiederholen sie im Geiste nicht nur Wege, auf denen sie etwa in einem Labyrinth zu Futter gelangten, sie wandern auch auf zufälligen Pfaden durch den Raum. Das zeigten Wissenschafter des Institute of Science and Technology (IST) Austria im Fachblatt "Neuron". Zur Überraschung der Forscher ähneln diese Erregungsmuster von Nervenzellen der Brownschen Bewegung.

Im Gehirn von Säugetieren wie Menschen und Ratten gibt es " Platzzellen". Ihre Aktivität im Hippocampus verrät, wo sich ein Individuum gerade befindet. Mit diesem neuronalen Fundament zur Orientierung im Raum und der Erinnerung beschäftigen sich Forscher um Jozsef Csicsvari und Federico Stella am IST Austria in Klosterneuburg (NÖ).

Zurückgelegte Wege

In früheren Untersuchungen haben sie bereits gezeigt, wie in den Gehirnen von Ratten genau nachvollzogen werden kann, welche Platzzellen zu welchen Orten gehören. Die Muster, in dem viele Zellen hintereinander feuern, lassen auf die zurückgelegten Wege der Tiere durch ein Labyrinth rückschließen, wo auf manchen Wegen Belohnungen warteten. Als die Ratten schliefen, wiederholten sich die Erregungsmuster der Nervenzellen. Allerdings lief das deutlich schneller ab: In der sogenannten neuronalen Wiederholung läuft eine Sekunde in nur etwa zehn Millisekunden ab.

In ihrer aktuellen Studie ließen die Wissenschafter nun ihre Versuchstiere nicht zwischen vorgegebenen Wegen wählen. Die Tiere konnten sich in einer offenen Umgebung bewegen, in der Belohnungen zufällig verteilt wurden. Dabei zeichnete das Forschungsteam die Aktivität von bis zu 400 Platzzellen auf.

Danach beobachteten sie, was sich im Hippocampus während des Schlafs tat. Tatsächlich feuerten die Nervenzellen "an Orten, die die Ratte besucht hat, aber die Reihenfolge der Plätze, die in der Wiederholung gezeigt wird, folgt zufälligen Routen", so Csicsvari in einer Aussendung des IST Austria: "Wir haben die Statistik ausgewertet und festgestellt, dass das Muster der Wiederholung der Brownschen Bewegung folgt. Nur stimmt dies nicht mit der tatsächlichen Bewegung des Tieres überein - das Tier ist nicht zufällig herumgelaufen. Stattdessen erzeugt die komplexe Schaltung des Hippocampus ein Muster, das einer einfachen physikalischen Situation ähnelt."