Mäuse und Ratten sind ähnlich stur wie Menschen

Mäuse und Ratten verfolgen ihre Ziele ähnlich stur wie Menschen, je mehr Energie sie dafür aufgebracht haben. Das geht aus einer im US-Magazin "Nature" veröffentlichten Studie hervor, für die 65 Studenten der Universität von Minnesota, 32 Ratten und ebenso viele Mäuse vor eine Geduldsprobe gestellt wurden: Die Nager warteten auf Nahrung, die Studenten auf das Herunterladen eines Internet-Videos.

"Je länger sie warteten, desto wahrscheinlicher war es, dass sie weiter warteten", sagte David Redish, Professor für Neurowissenschaft und Co-Autor der Studie. Dies sei selbst dann so gewesen, wenn Ratten, Mäuse und Studenten bessere und möglicherweise effizientere Alternativen hatten. Redish verglich das Ergebnis mit Beobachtungen an der Supermarkt-Kasse: "Je mehr Zeit man in einer Schlange verbracht hat, desto eher wird man bis zum Schluss warten."

Warten auf Godot

Konkret wurden die Nager bei den Versuchen durch ein ihnen bereits bekanntes akustisches Signal auf eine baldige Essensausgabe an insgesamt vier Stellen hingewiesen. Ein weiteres akustisches Signal zeigte den Tieren, wie lange sie an der von ihnen gewählten Stelle noch warten mussten. Obwohl die Tiere auch eine andere Stelle hätten aufsuchen können, blieben sie der Studie zufolge meist dort, wo sie bereits waren - selbst wenn es lange dauerte und die Essenszeit begrenzt war.

Ähnlich verhielten sich demnach die Studenten: Sie konnten auch ein anderes Video herunterladen - doch je länger sie auf den Download warteten, desto seltener wechselten sie. Wissenschafter wollen ähnliche Versuche nun mit weiteren Tierarten vornehmen.