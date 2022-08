17-Jähriger bricht Weltrekord mit Erdumrundung im Leichtflugzeug

Ein britisch-belgischer Jugendlicher hat die Erde mit einem Ultraleichtflugzeug umrundet und damit gleich mehrere Weltrekorde aufgestellt. Auf dem Facebook-Account von Mack Rutherford war am Mittwoch ein Video von der Landung des 17-Jährigen auf einem Flugplatz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zu sehen. Es war die letzte Etappe bei seinem Weltrekordversuch.

Sandstürme und extreme Hitze

Rutherford ist damit der jüngste Mensch, der alleine in einem Flugzeug den Globus umrundet hat, wie der Verlag des Guinness-Buchs der Rekorde am Mittwoch bestätigte. Er hält auch die Rekorde für die jüngste Person, die dafür ein Ultraleichtflugzeug benutzte, und den für die jüngste männliche Person in den beiden Kategorien. Rutherford war vor fünf Monaten von Sofia aus Richtung Osten gestartet.