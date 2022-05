Niederösterreichische Radsportlerin holt Weltrekord

Für die 50-jährige Ultraradsportlerin ist es aber nicht der erste Weltrekord: Sie hält bereits vier weitere. Mit ihrer 3.950 Kilometer langen Fahrt hat sie dem Schotten Josh Quigley heute, Samstag, den Titel abgenommen. Mit 501,11 Kilometern pro Tag - das sind 3.507,8 Kilometer in einer Woche - war er der bisherige Weltrekordhalter.

Meixners Trainingspartner Josef Aigner kam auf 3.500 Kilometer in einer Woche.

4.000 Euro für den guter Zweck

Bei der Etappe ging es den zwei Radsportlern aber nicht nur um den Weltrekord. Sondern auch darum, jene zu unterstützen, die nicht so privilegiert sind, „die Gesundheit und die Möglichkeit zu haben, diesen Weltrekordversuch zu starten“, sagt Meixner. Jeder gefahrene Kilometer soll deshalb Spenden für die Organisation Herzkinder Österreich akquirieren. Dort finden Eltern von Kindern, die mit Herzfehlbildung zur Welt kommen (das sind etwa 700 Babys im Jahr), Unterstützung, Rat und Beistand. 4.000 Euro an Spenden konnten in der vergangenen Woche für die Organisation "erradelt" werden.