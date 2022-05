Rad-Weltrekordversuch in NÖ startet

Dieser enormen körperlichen Herausforderung stellt sich das Duo ab dem heutigen Samstag am Donauradweg zwischen Hollenburg bei Krems und Traismauer in Niederösterreich. Es geht dabei aber nicht nur darum „immer wieder den Körper und das Mentale aufs Neue auszutesten, zu sehen, was geht und was geht nicht“, wie Meixner betont. Sondern auch darum, jene zu unterstützen, die nicht so privilegiert sind, „die Gesundheit und die Möglichkeit zu haben, diesen Weltrekordversuch zu starten“. Deshalb machen die beiden Ultrasportler daraus ein Charity-Event.