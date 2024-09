MCI-Neubau: SPÖ-Landesrat Dornauer setzt weiter auf Miet-Kauf-Modell

Die Landtagsopposition zeigte sich am Mittwoch weniger optimistisch als der Hochbau-Landesrat und übte scharfe Kritik an ihm und seiner Arbeitsweise.

„Aus meiner Sicht sind wir in guten und konstruktiven Gesprächen mit allen Partnern – auch mit der Stadt Innsbruck und im Speziellen mit der Bundesimmobiliengesellschaft“, erklärte der LH-Stellvertreter am Mittwoch. Konkreter wurde er aber nicht: „Zum jetzigen Stand der Verhandlungen kann man aus Vertraulichkeitsgründen nichts sagen.“

„Es ist peinlich, dass er überhaupt nichts auf die Reihe kriegt“, so FPÖ-Chef Markus Abwerzger, der einmal mehr in den Raum stellt, „ob man nicht das Gesamtprojekt infrage stellen sollte.“ Der Platzbedarf des MCI, das aus allen Nähten platzt, könnte aus seiner Sicht auch durch die Anmietung von Räumlichkeiten gedeckt werden.

Runder Tisch gefordert

„Zwei Jahre nach Amtsantritt ist auch das letzte Luftschloss von SPÖ-Adabei Georg Dornauer beim MCI in sich zusammengefallen. Das ist sozialdemokratischer Pfusch am Bau“, so Grüne-Abgeordnete Zeliha Arslan. Sie fordert einen runden Tisch, um zu schauen, „ob beim MCI noch was zu retten ist.“

Für Klubobmann Gebi Mair hat sich Dornauer "so weit aus dem Fenster gelehnt und dabei jede Bodenhaftung verloren". Sein "MCI-Kartenhaus stürzt endgültig ein."