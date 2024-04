Lienzer Bezirkshauptfrau Reisner nach Vorwürfen abberufen

Die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner ist nach massiven Vorwürfen durch Mitarbeiter von ihrem Posten abberufen worden. Die Tiroler Landesregierung habe die Entscheidung nach einem Bericht der Dienstaufsicht sowie der Personalvertretung am Donnerstag beschlossen, hieß es in einer Aussendung. Grund sei ein "unüberbrückbarer Vertrauensverlust der Mitarbeiterschaft und des Dienstgebers in die Behördenleitung". Vorerst übernahm Stellvertreterin Bettina Heinricher .

Eine abschließende Bewertung von allfälligen dienstrechtlichen Verfehlungen bzw. strafrechtlich relevanten Sachverhalten könne aufgrund laufender Ermittlungen von Disziplinarbehörde bzw. Staatsanwaltschaft noch nicht vorgenommen werden. "Die in ihrer Anzahl und Deutlichkeit persönlich vorgebrachten Rückmeldungen der Mitarbeiterschaft der BH Lienz im Zuge unserer Erhebungen vor Ort lassen keinen anderen Schritt zu – auch unabhängig vom Ausgang disziplinarrechtlicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsergebnisse", teilte Landesamtsdirektor Herbert Forster mit.

In der Bezirkshauptmannschaft Lienz in Osttirol war es zuletzt drunter und drüber gegangen. Mitarbeiter hatten laut Medienberichten massive Vorwürfe gegen Bezirkshauptfrau Reisner erhoben. Im Raum standen Vorwürfe der Grenzüberschreitungen, Mobbing, psychische Gewalt und Amtsmissbrauch. In einem Brief an Medien hatten Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft über angeblich unhaltbare Zustände und ein über die vergangenen Monate immer schwerer belastetes Arbeitsklima in der Behörde berichtet.