Pleite für Mitte-Rechts: Wie eine Landeshauptstadt nach links gerückt ist

Erstmals galt es, für einen Einzug ins Stadtparlament, einer 4-Prozent-Hürde zu überspringen. Damit sollten klarere Verhältnisse und Machtkonstellationen ermöglicht werden, nachdem der Gemeinderat sichs sechs Jahre lang zersplittert zeigte. 2018 schafften zehn Listen - vier davon nur mit einem Mandat - den Sprung ins Rathaus. Danach spalteten sich vier Parteien noch in sich selbst.

Nun werden acht Listen, also zwei weniger als beim letzten Mal, mit Vertretern in den Gemeinderat kommen. Doch was hat es mit dem angeblichen "Linksruck" auf sich? Dazu muss man sich die drei klassischen Machtblöcke im Gemeinderat ansehen: Die linken Parteien, die bürgerliche Mitte und das rechte Lager.

Klare Sieger

Und hier gibt es mit Blick auf die Mandatsverteilung- und verschiebungen klare Sieger. Das sind die Linken, die im Vergleich zur letzten Wahl vier Mandate aus der Mitte und von rechts - jeweils zwei dazugewinnen konnten, was in Summe 19 von 40 Mandaten ergibt. Und das war mit einer der größten Überraschungen des Wahlabends verbunden, die sich am linken Rand des Parteienspektrums ereignet hat.