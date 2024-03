Innsbruck-Wahl: Wie im Finale mit Umfragen Stimmung gemacht wird

Mit einem Newsletter an die Unterstützer versucht "Das neue Innsbruck" - die bürgerliche Allianz von ÖVP-Spitzenkandidat Florian Tursky - am Karsamstag Stimmung zu machen. Es sind noch zwei Wochen bis zu den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 14. April.

In der Aussendung des Bündnisses aus ÖVP, Seniorenbund und Für Innsbruck wird beklagt, dass in den letzten Monaten versucht worden sei, "in Innsbruck mit Umfragen Politik zu machen." Um dann selbst auf eine "bereits länger kolportierte Umfrage" zu verweisen, die am Samstag in der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht worden sei.

Düsteres Bild für Tursky-Bündnis

Und die zeichne eben ein ganz anderes Bild, als jene zuletzt von SPÖ und Grünen veröffentlichten Werte einer von ihnen beauftragten Umfrage. In der lag "Das neue Innsbruck" hinter FPÖ (21 Prozent), Grünen (16 Prozent) nur ex aequo mit der Liste des von der ÖVP abtrünnigen Ex-Vizebürgermeisters Johannes Anzengruber (JA - Jetzt Innsbruck) auf Platz 3 - mit jeweils 14 Prozent.