FPÖ-Kandidat bei Wahlumfrage in Innsbruck auf Platz eins

Grüne mobiliseren

Bei den Grünen wolle man nun weiter mobilisieren, damit „Klimaleugner und Putinfreunde von der FPÖ nicht Nummer 1 in Innsbruck werden“, wie auf der Plattform Instagram zu lesen ist.

Was jedenfalls fix ist: Es wird auch in Innsbruck, wie zuletzt in Salzburg, eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt geben. Und genau dieses Szenario hat die SPÖ ebenfalls in einer IMAD-Umfrage ausgelotet. Mit einem aus Sicht der SPÖ spannenden Ergebnis: Sollte sie in die Stichwahl kommen, würde sich die SPÖ-Kandidatin Elisabeth Mayr in jeder Konstellation durchsetzen. Was nicht realistisch scheint.