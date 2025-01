Geheimgutachten zu MCI-Neubau: Opposition will Sonderprüfung

Für die Grünen steht bereits fest: "Eine Sonderprüfung des Rechnungshofs ist unverzichtbar ", heißt es am Samstag in einer Aussendung.

Das MCI sei "ein Desaster auf allen Ebenen für die ÖVP und auch die SPÖ.“ Für die Grüne stellt sich nun die Frage: „Wer hat von dieser politischen Selbstbeschäftigung finanziell profitiert?“ Diese und weitere Fragen müssten in einer Sonderprüfung des Landesrechnungshofs geprüft werden.

Fassungslos zeigt man sich bei den Neos: "Die Landesregierung hat sich also aktiv für die Verschwendung von Millionen an Steuergeldern und eine schlechtere Studienqualität entschieden, anstatt ein umsetzbares Projekt weiterzuverfolgen. Das positive Gutachten war da, der Wille offenbar nicht“, so Julian Pfurtscheller, Vorsitzender der ÖH am MCI.

Für ihn stellt sich der Stopp des MCI-Neubaus als eine "gleichermaßen falsche wie katastrophale, und wie das BIG-Gutachten nun zeigt, auch offenkundig unnötige Entscheidung" dar. "Wir werden den Kampf für eine dringendst benötigte Infrastruktur intensivieren, und weitere Maßnahmen erwägen“, so Pfurtscheller im Namen der ÖH.