Geheimgutachten: BIG hätte den MCI-Neubau übernehmen können

Die nun getroffene Entscheidung des Landeshauptmanns fiel nicht nur in die Phase der Übergabe der Ressortverantwortung von Dornauer an dessen SPÖ-Nachfolger Philip Wohlgemuth. Das Aus kam auch in einer Zeit, in der man allseits gespannt auf ein Gutachten wartete, mit dem das Land klären lassen wollte, ob eventuell die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) das Bauprojekt übernehmen könnte. Und zwar ohne Neuausschreibung. Die wäre nämlich einem Start des Projekts bei null gleichgekommen.

"Geheimhaltung geboten"

Besagte Rechtsexpertise lag bereits wenige Tage nach Mattles Paukenschlag vor. Ans Licht der Öffentlichkeit kam sie aber nicht, was Dornauer gegenüber der Tiroler Tageszeitung so erklärte: „Das gegenständlich beauftragte Gutachten dient zur Vorbereitung von Entscheidungen in einer vergaberechtlichen Angelegenheit, deren Geheimhaltung geboten ist.“