Das neue Leben von Karl-Heinz Grasser hinter Gittern

Dass der 59-Jährige ins Gefängnis muss, steht seit Dienstag fest. Wie berichtet, hat der Oberste Gerichtshof (OGH) hat am Dienstag die erstinstanzlichen Urteile in der Buwog-Causa für die Hauptangeklagten im Wesentlichen bestätigt und über Grasser sowie dessen Trauzeugen Walter Meischberger vier bzw. dreieinhalb Jahre Haft verhängt.

Wo Grasser seine Strafe verbüßen muss, ist noch unklar. Darüber entscheidet das Justizministerium. Klar ist aber, dass der ehemalige Finanzminister seine Haft aufgrund seines Wohnsitzes in Tirol in der Landeshauptstadt antreten muss.

"Ziegelstadel" wird die Justizvollzugsanstalt (JVA) Innsbruck, am westlichen Stadtrand neben Feldern und Wiesen an einer Straße gelegen, im Volksmund genannt. Und wie generell in Österreichs Gefängnissen, herrscht auch hier Platzmangel.

Zusatzbetten in überfülltem Gefängnis

"Wir müssen bereits Zusatzbetten aufstellen", sagt Michael Figl, Mediensprecher der JVA. Ausgelegt ist die Anstalt, in der auch Jugendliche und Frauen untergebracht sind, auf 364 Männer - 437 sitzen derzeit tatsächlich ein.