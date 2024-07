Entscheid: Coronawerte in Tiroler Abwasser müssen öffentlich einsehbar sein

Die Pandemie ist Geschichte, Insam geht es aber ohnehin nicht vornehmlich um das Coronavirus, das immer noch jede Menge Menschen in den Krankenstand bringt, aber seinen Schrecken verloren hat: "Es geht einerseites um Datenfreiheit, aber auch um andere Viren und Bakterien, die im Abwasser gemessen werden."

In Tirol werden in 42 Kläranlagen gezogene Proben etwa unter anderem auch auf Influenza untersucht.

Hilfe für Gesundheitspolitik

Es gibt, so Insam, für derartige Daten eine "Crowd an Interessierten und Wissenschaftlern, die Modelle rechnen. So können Vorhersagen für Hospitalisierungen erstellt werden." Die Erkenntnisse aus Abwasserproben hätten gesundheitspolitische Relevanz, so Insam.