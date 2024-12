Während FPÖ und ÖVP verhandeln: Bei der SPÖ kocht die Obmanndebatte

FPÖ und ÖVP gehen am Mittwoch in Runde 2 ihrer Verhandlungen: "Arbeit, Wirtschaft und Infrastruktur" ist das erste von sieben Themenfeldern, die auf dem Weg zur ersten blau-schwarzen Koalition in der Steiermark bearbeitet werden.

Die SPÖ muss dann den Weg in die Opposition antreten, erstmals überhaupt in der Geschichte der steirischen Sozialdemokratie.

Diese Regierung mit FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek an der Spitze soll bereits am 13. Dezember stehen und am 18. Dezember im Landtag gewählt werden.

Ob der bisherige Vizelandeshauptmann und Finanz- sowie Verkehrslandesrat Anton Lang auch den Oppositionsführer für die SPÖ macht, ist mehr als ungewiss. Auch wenn sich die SPÖ Schweigen als Strategie nach außen auferlegt hat, die Obmanndebatte ist längst am Köcheln. Doch wer könnte Lang beerben?

Das Starterfeld ist relativ überschaubar: Doris Kampus (57) ist in den Reihen der Sozialdemokratie immer wieder zu hören, die bisherige Soziallandesrätin ist seit dem Vorjahr auch schon Parteiobfrau der SPÖ in Graz. Das wäre eine Premiere für die Steirer-SPÖ, die noch nie eine Frau an der Spitze hatte. Chancen hat freilich auch Hannes Schwarz (47), langjähriger Klubobmann im Landtag. Verjüngung der SPÖ-Spitze Immer wieder zu hören ist auch der Name des Bürgermeisters von Turnau und Sicherheitssprecher der SPÖ im Landtag, Stefan Hofer (38).

Schwarz und Lang würden eine deutliche Verjüngung der SPÖ-Spitze bedeuten, Anton Lang feierte kurz vor den Wahlen im November seinen 65. Geburtstag. Der Leobner kam 2016 in die Landesregierung und stieg nach der SPÖ-Wahlniederlage 2019 zum Vizelandeshauptmann und Landesparteiobmann auf.

Der Gang in die Opposition ist für die SPÖ in der Steiermark zudem ein schwerer, diese Rolle muss sie erst lernen: Seit 1945 hatten die Sozialdemokraten immer Regierungsverantwortung mit Ressorts und Machtfülle sowie einem entsprechenden Mitarbeiterstab in Regierungsbüros. Sie hatten mit Reinhard Machold direkt nach dem Krieg sogar kurzzeitig den ersten Landeshauptmann, er wurde allerdings von den Besatzungsmächten eingesetzt. Von 2005 bis 2015 stellte die SPÖ mit Franz Voves den Landeshauptmann.