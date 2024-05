Sieben Jahre Haft für 65-jährigen Internet-Betrüger in Graz

Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch ein Prozess um einen umfangreichen Internet-Betrug zu Ende gegangen. Der 65-jährige Angeklagte wurde zu sieben Jahre Haft wegen Beteiligung an schwerem gewerbsmäßigen Betrug verurteilt. Vom Vorwurf der Geldwäscherei wurde er freigesprochen.

Der gebürtige Tunesier war bereits fünf Jahre in Untersuchungshaft gesessen, mittlerweile ist er auf freiem Fuß. „Was machen Sie jetzt den ganzen Tag?“, fragte die Richterin. „Ich bin von 8 bis 13 Uhr in einem Talmud-Zentrum und betreibe Talmud-Studien“ gab der Befragte, der zuletzt in Israel lebte, an. „Wovon leben Sie?“ wollte die Vorsitzende wissen. „Meine Frau schickt mir Geld“, erklärte der Angeklagte.

Das Urteil in Bezug auf die kriminelle Vereinigung wurde rechtskräftig, die beiden anderen Punkte mussten neu verhandelt werden.