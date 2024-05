Drohung und Nötigung? FPÖ-Chef Kunasek wird wohl erneut ausgeliefert

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek dürfte Dienstagabend bei der Sitzung des steirischen Landtags wohl ein drittes Mal auf Antrag der Staatsanwaltschaft Klagenfurt ausgeliefert werden. Die Behörden in Kärnten wollen gegen ihn sowie gegen seinen Stellvertreter Stefan Hermann wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und Nötigung ermitteln. Dafür muss ihre Immunität vom Landtag aufgehoben werden. Erstmals sprachen sich die Blauen vorab gegen die Auslieferungen aus.

Kunasek war in den vergangenen Monaten im Zusammenhang mit der Grazer FPÖ-Finanzcausa bereits zwei Mal vom Landtag ausgeliefert worden - beide Male stimmte die FPÖ dem auch zu, wodurch sämtliche Fraktionen für die Aufhebung der Immunität waren. Diesmal könnte sich allerdings eine Debatte darum entspinnen, allerdings sind die beiden Auslieferungsbegehren die letzten Tagesordnungspunkte der Sitzung.

Diskussion über die Freiheit der Kunst

Bereits davor wird es wohl bei der Dringlichen Anfrage der FPÖ an Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) eine Diskussion über die Freiheit der Kunst geben. Die Blauen kritisierten in der Vorwoche eine neue Ausstellung im Bruseum, die Werke des im Februar verstorbenen Künstlers Günter Brus zeigen. Die Freiheitlichen sprachen von "Österreichhass, Fäkalkunst und Pornografie" und Hermann meinte: "Kunst darf vieles, aber nicht alles". Die FPÖ will nun von Drexler wissen, ob die Inhalte der Ausstellung das Kunst- und Kulturverständnis des Landeshauptmanns abbilden und wie viel Steuergeld für die Schau verwendet wurde.