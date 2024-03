FPÖ-Finanzfall: Ermittlungen auch gegen 3. Landtagspräsidenten

Der Beschluss im Landtag fiel dann einstimmig, Deutschmanns parlamentarische Immunität ist in dem Fall aufgehoben: Somit kann die Staatsanwaltschaft offiziell gegen den Abgeordneten ermitteln - es geht um den Hausbau von FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek .

Beide Politiker weisen die Vorwürfe zurück und fordern eine schnelle Aufklärung durch die Justiz, wie sie sagen.

Womit der Fall begann

Die Causa Hausbau ist ein Nebenschauplatz eines wesentlich vielschichtigeren Verfahrens, das im Herbst 2021 in der FPÖ Graz begonnen hat: Dabei geht es um mehr als eine Million Euro an Klubgeldern in der Stadt Graz, die abgezweigt worden sein sollen. Unter den Verdächtigen ist unter anderem Ex-FPÖ-Graz-Chef und Ex-Vizebürgermeister Mario Eustacchio.,