Mit der interaktiven Grafik zur Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 sehen Sie auf einen Blick, wo die meisten Steirerinnen und Steirer von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben.

Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl Steiermark 2024

Mit der interaktiven Grafik können Sie ganz genau sehen, in welchen Regionen die Menschen besonders viel oder besonders wenig von ihrem Wahlrecht profitiert haben. Je dunkler eine Region eingefärbt ist, desto höher ist die Wahlbeteiligung ausgefallen. Interagieren Sie mit einer Region, um die genaue Wahlbeteiligung zu sehen. Der Balken am unteren linken Rand zeigt ihnen den niedrigsten und höchsten Wert an.