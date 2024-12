Neo-Parteichef ohne Mandat? SPÖ Steiermark sucht nach Ausweg

Gut möglich, dass Max Lercher, so er Donnerstagnachmittag vom Vorstand der SPÖ Steiermark zum Nachfolger Anton Langs als Parteiobmann gekürt wird, diesen Satz sagt: "Wir brauchen als Partei wieder Klarheit."

So sprach der Obersteirer bei seinem politischen Aschermittwoch 2020, als er einen "Neustart mit allen Konsequenzen" forderte, auch von seiner eigenen Partei. Gemünzt war das damals freilich mehr an die Bundes-SPÖ, damals geführt von Pamela Rendi-Wagner, mit der Lercher nie so recht auf grünen Zweig kam.

Diesen Neustart muss die Sozialdemokratie aber nun in der Steiermark hinlegen, da sie vermutlich ab 18. Dezember von der Regierungs- auf die Oppositionsbank wechselt. Im Bundesland läuft alles auf eine blau-schwarze Koalition hinaus. Anton Lang, 65, seit 2019 Vizelandeshauptmann und 2020 Landesparteichef sowie bei den Landtagswahlen am 24. November erstmals Spitzenkandidat, kündigte am Mittwoch seinen Rücktritt an. Sein Nachfolger an der Parteispitze soll der wortgewaltige 38-jährige Lercher werden. Bloß: Der Ex-Landesgeschäftsführer, Ex-Bundesgeschäftsführer und Ex-Nationalratsabgeordnete hat kein Mandat im Landtag.

Ein Oppositionschef, der nicht im Landtag sitzt? Unlogisch, wenn nicht gar unmöglich. Eine Doppelspitze mit einem Kollegen, der über ein fixes Mandat im Landtag verfügt, ist zwar denkbar, aber "wie soll das dann gehen? Der steht am Rednerpult und Lercher flüstert ihm über ein Mikro in Kopfhörer ein , was er sagen soll?", ätzt ein Parteifunktionär. SPÖ sucht nach Ausweg Allerdings gibt es einen Ausweg und den wird die SPÖ versuchen wollen: Lercher stand sowohl auf der Regionalwahlliste des Wahlkreis 4 als auch der Landesliste der SPÖ.

Die Wahlergebnisse Landtagswahlen am 24. November: FPÖ 34,8 % und 17 Mandate

ÖVP 26,8 % und 13 Mandate

SPÖ 21,4 % und 10 Mandate

Grüne 6,2 % und 3 Mandate

Neos 6 % und 3 Mandate

KPÖ 4,5 % und 2 Mandate

Doch eigentlich nur als sogenannter Zählkandidat, also ganz weiter unten auf den Listen: Auf er Landesliste steht Lercher auf Platz 77, auf der Regionalliste auf Platz 24 - die SPÖ erreichte bei den Wahlen nur noch zehn sitze im Landtag. Will also Lercher in den Landtag, müssen Dutzende Frauen und Männer vor ihm auf einer der Listen verzichten.

Um 13 Uhr beginnt die Vorstandssitzung, gegen 15.30 Uhr sind Medienauskünfte geplant. Sollte eine Lösung für das Mandatsproblem gefunden und Lercher als geschäftsführender Parteiobmann installiert werden, muss er sich vermutlich im Frühjahr einer Obmannwahl stellen. Parteichef wird direkt gewählt Hier haben die Parteimitglieder ein gewichtiges Wort, in der Steiermark gilt seit einer Statutenänderung die Direktwahl des Vorsitzenden. Anton Lang hatte dieses Modell lange vor Andreas Babler im Bund propagiert, er wurde im Jänner mit rund 92 Prozent erster von SPÖ-Mitgliedern gewählten SPÖ-Landesparteichef.