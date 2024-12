Zeichen stehen auf Blau-Schwarz: Was heißt das für die Steiermark?

Denn die bisherige Landeshauptmannpartei ÖVP will ihren Platz in der Landesregierung nicht verlieren und nimmt dadurch auch die Rolle des Juniorpartners in Kauf: Seit Sonntagabend steht fest, dass die FPÖ unter Mario Kunasek mit der ÖVP in Koalitionsverhandlungen geht.

Für die Schwarzen verhandelt federführend Drexler, der sich über "eine sehr gute Gesprächsbasis" mit den Blauen freut.