FPÖ gibt nach Wahlsieg in der Steiermark Gas und startet "Sondierungen"

Auf der rechten Seite die Steiermarkfahne, links die Österreichflagge, dahinter ein FPÖ-Werbesujet aus dem Wahlkampf - und nach 17 Minuten ist der Auftritt Mario Kunaseks am Dienstag auch schon wieder vorbei, egal, ob Medienvertreter noch Fragen hätten oder nicht.

Die steirische FPÖ, mit fast 35 Prozent der Wählerstimmen und 17 Mandaten im Landtag , drückt offensichtlich aufs Tempo: Am Mittwoch gehen die ersten Gespräche mit ÖVP und SPÖ vonstatten, "Sondierungsgespräche", wie FPÖ-Landesparteiobmann Kunasek betont.

Für Schwarz und Rot verhandeln ihre Obleute, die als Spitzenkandidaten die schlechtesten Ergebnisse ihrer Parteien bei Landtagswahlen im Bundesland einfuhren: Sowohl Christopher Drexler als auch Anton Lang wurden am Montag von ihren Gremien als Obmänner beziehungsweise Chefverhandler bestätigt. Und beide wollen mit der FPÖ in eine Regierung.

Stabil und tragfähig solle die neue Koalition jedenfalls sein. "Es geht nicht um persönliche Befindlichkeiten, es geht um die Sache", setzt Kunasek nach, der noch im Lauf dieser Woche die "Schnittmengen" mit den anderen Parteien ausgelotet haben will. "Ohne uns treiben zu lassen, wollen wir rasch eine stabile Regierung haben. Vielleicht gelingt uns das schneller als im Bund."

Kunasek und sein Verhandlungsteam - Landesparteisekretär Stefan Hermann und Landtagsklubdirektor Michael Klug - haben damit zwei potenzielle, willige Juniorpartner. Doch Kunasek verspricht, er wolle "auf Augenhöhe agieren. Meine Hand ist in Richtung ÖVP und SPÖ ausgestreckt."

Von Herbst 2017 bis Frühsommer 2019 Verteidigungsminister, davor Mandate im Landtag und im Nationalrat, seit Mai 2019 wieder Landtagsabgeordneter in der Steiermark, Spitzenkandidat für die FPÖ 2015, 2019 und 2024

Über die Inhalte der Gespräche wolle man in den nächsten Tagen nichts erzählen, jedenfalls Medien gegenüber. "Die Gespräche finden in einer heiklen Phase statt, ich will sie auf vertrauensvoller Ebene führen", begründet Kunasek.

Steirisches "Regierungszuckerl"?

Kunasek gibt sich auch am Dienstag gewohnt siegessicher. Rechnerisch könnte sich aber auch in der Steiermark eine "Zuckerlkoalition" wie im Bund bilden, ÖVP, SPÖ und Neos kämen gemeinsam auf 26 Mandate, das würde für eine Mehrheit reichen. "Theoretisch ist das möglich", kommentiert Kunasek. "Aber wir halten uns an unseren Fahrplan."