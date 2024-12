FPÖ Steiermark führt jetzt Regierungs-Verhandlungen mit der ÖVP

Nach der Landtagswahl vor einer Woche hat die FPÖ Sonntagabend in einer Aussendung mitgeteilt, dass sie mit der ÖVP in Regierungsverhandlungen gehen wird: "Damit wird dem Wählerwillen am Größtmöglichen entsprochen, da beide Parteien gemeinsam rund 62 Prozent der steirischen Wählerschaft repräsentieren", so die Freiheitlichen.

Details zum inhaltlichen Fahrplan sollen am Montag bekannt gegeben werden. "Die steirische Volkspartei ist motiviert, in Verhandlungen mit dem Wahlsieger, der FPÖ und Mario Kunasek, einzutreten", so der noch amtierende Landeshauptmann Christopher Drexler. Eine Koalition aus FPÖ und Volkspartei biete "die größte Stabilität für die Steiermark", beide Parteien könnten gemeinsam die drängendsten Herausforderungen am besten lösen. "Im Rahmen der bisherigen Gespräche sowie unter Berücksichtigung inhaltlicher Aspekte ergaben sich mit der Volkspartei die größten Schnittmengen", begründete der steirische FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek die Entscheidung. Druck auf Drexler Die FPÖ hatte erst Mitte der Woche angekündigt, dass man sich bis Ende der Woche bzw. Anfang kommender Woche festlegen möchte, ob die Gespräche mit der ÖVP oder der SPÖ vertieft werden. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass erst am Montag oder Dienstag für die Bekanntgabe geladen wird.

Gleichzeitig ist auch der Druck auf ÖVP-Chef Drexler gestiegen. Den Landeshauptmannsessel hat er klar verloren. Seine Landesparteileitung hat ihm am Montag zwar das Vertrauen einstimmig ausgesprochen, aber seither werden Stimmen laut, etwa von Wirtschaftsbundpräsident Josef Herk, die auch einen Wechsel an der Spitze der steirischen Volkspartei nicht ausschließen wollen. Da Drexler die ÖVP nun in Regierungsverhandlungen führt, könnte ihm etwas zugute kommen.