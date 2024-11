Risse in den schwarzen Mauern: Wirtschaftsbund stellt Drexler in Frage

Es gäbe "keine Tabus", merkte Herk an. Grundsätzlich gehe es um eine Frage: Wie steigt die ÖVP bei den Gesprächen mit der FPÖ aus? Werde man Teil der Landesregierung oder nicht?

"Daraus muss man dann überlegen, wer kann das machen?", wurde der Kammerchef im ORF zitiert. Bei einer Pressekonferenz, in der es eigentlich um Forderungen zum "Wirtschaftsstandort Steiermark" ging, merkte Herk an: "Wenn in einem Unternehmen das Geschäft schlecht läuft, wird die Position des Geschäftsführers hinterfragt. Das ist in einer Partei nicht anders."