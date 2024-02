Die Lehre aus dem Februar 1934: "Demokratie ist kein Selbstläufer"

Seit 1974 befasse er sich kontinuierlich mit dem Februar 1934, erinnert sich Helmut Konrad , emeritierter Uni-Professor und früherer Leiter der Zeitgeschichte an der Uni Graz. Fanden die Debatten zuvor eher auf akademischer Ebene statt, habe er jetzt das Gefühl, "es gibt ein brennendes Interesse an dem Thema".

Das könnte an den auffälligen Ähnlichkeiten der Gegenwart mit den 1930er- Jahren liegen: "Fake News dominieren über News, der Antisemitismus nimmt wieder zu“, analysiert Konrad. „Der Gedanke von der Gleichheit der Menschen, der Basis der Demokratie ist, gleitet gerade ein bisschen weg."

Der Kern des 12. Februar

Auch um diese Parallelen aufzuzeigen, eröffnet im Museum für Geschichte in Graz am Dienstag eine Ausstellung, deren Kern die Ereignisse des 12. Februar 1934 bilden. "Auch in Europa ist die Demokratie unter Druck“, betont Museumsleiterin Bettina Habsburg-Lothringen. "Wenn man sich mit den 1930ern beschäftigt, kommt einem da einiges nicht so unbekannt vor."

Die Ausstellung spannt aber auch einen Bogen vom Ende der Monarchie und der Entstehung der Demokratie bis zur Herrschaft der Nationalsozialisten. „Wir haben versucht, die politische Entwicklung der 1930er-Jahre auf die Steiermark herunterzubrechen“, beschreibt Historiker Heimo Halbrainer, gemeinsam mit Konrad Gestalter von "1934 – Preis und Wert der Demokratie".