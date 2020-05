Ein Dorf, das Geschichte schrieb

Das politische Leben der 1. Republik war durch verschiedene bewaffnete Verbände geprägt. Dazu zählten u.a. die rechtsgerichteten Frontkämpfer und der linke Schutzbund. Am 30. Jänner 1927 luden die Frontkämpfer zur Vollversammlung ins Gasthaus Tscharmann in Schattendorf. Die Sozialdemokraten setzten eine Gegenveranstaltung an. Als sie erfuhren, dass die Frontkämpfer Unterstützung von Gruppen aus Wien erwarteten, wurden Schutzbundgruppen aus Schattendorf, Baumgarten, Draßburg und Klingenbach mobilisiert.

So versammelten sich rund 120 Schutzbündler in Schattendorf, weit mehr als Frontkämpfer. Bereits am Bahnhof gab es Schlägereien. Der tragische Höhepunkt der Zusammenstöße passierte mitten im Ort, beim Gasthaus Tscharmann. Nachdem Schutzbündler ins Gasthaus eingedrungen waren, gaben die Wirtssöhne Josef und Hieronymus Tscharmann sowie deren Schwager Johann Pinter aus einem Fenster Schüsse in Richtung der vorbeiziehenden Menge ab.

Mehrere Menschen erlitten Verletzungen. Der sechsjährige Josef Grössing und der Kriegsinvalide Matthias Csmarits, ein Schutzbündler aus Klingenbach, wurden tödlich getroffen.

Da es noch kein Landesgericht im Burgenland gab, standen die Brüder Tscharmann und Pinter in Wien vor einem Geschworenengericht, das alle drei vom Vorwurf der „öffentlichen Gewalttätigkeit unter besonders gefährlichen Verhältnissen “ freisprach. Der Volkszorn richtete sich am Tag darauf, am 15. Juli 1927, gegen den Justizpalast, der in Brand gesteckt wurde. Die Polizei schoss in die Menge. Am Ende des Tages gab es 89 Tote und fast 1500 Verletzte. Historisch gesehen war das der Beginn vom Ende der Demokratie in der 1. Republik.