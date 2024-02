Im Linzer Hotel Schiff nahm der Februar-Aufstand seinen Ausgang

In Linz wird zum Jahrestag am Bulgariplatz einem Mann gedacht, der diesen Kämpfen zum Opfer gefallen ist: Anton Bulgari. Er war Linzer Brauereimitarbeiter, Arbeitersamariter, Mitglied des Republikanischen Schutzbundes und der SDAP. Er verteidigte den damaligen Polgonyplatz gegen Heimwehr und Bundesheer und wurde daraufhin erschossen. Der Platz wurde 1946 in Bulgariplatz umbenannt, in den 1980er-Jahren wurde ihm zusätzlich ein Denkmal errichtet.