„Körner riet händeringend vom Aufstand 1934 ab“

Ein Generalstreik sollte das Signal für den Aufstand sein.

Körner hat vorausgesagt, der Generalstreik werde nicht funktionieren. Die Menschen seien deprimiert und hätten nur Angst um ihre Arbeit. Und die Schutzbündler wüssten gar nicht, was sie im Ernstfall machen sollten. Er hat Parteichef Bauer händeringend vom Aufstand abgeraten. Bauer hat den Boten nach Linz zurückgeschickt, mit dem Auftrag nichts zu machen, Bernaschek soll aber am nächsten Tag zum Parteivorstand nach Wien kommen. Dann haben sie Bernaschek auch noch zu erreichen versucht. Das Telegramm ist nicht durchgegangen, aber ein Anruf an die Kinderfreunde im Hotel Schiff kam um 3.30 Uhr durch. Der Anruf fiel in der Linzer Telefonzentrale der Post auf. Diese verständigte den oberösterreichischen Sicherheitsdirektor Hans von Hammerstein-Equord, der sich soeben hingelegt hatte. Er war von einer Faschingsveranstaltung verspätet heimgekommen, da Faschingssonntag war. Hammerstein rief den Linzer Polizeidirektor Viktor Bentz an, der später von den Nazis sofort nach der Machtergreifung auf furchtbare Art ermordet worden ist. Bentz wohnte in der Landstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hotel Schiff. Ihm fiel auf, dass die ganze Nacht viel Bewegung im Hotel Schiff war. Er vermutete, dass Waffen aus oder ins Gebäude gebracht werden. Die Polizei wollte am Montag sowieso nach Waffen im Parkbad suchen, aber Bentz entschied dann, mit der Waffensuche im Hotel Schiff zu beginnen.

Bernaschek war die ganz Nacht im Hotel Schiff geblieben und hatte dort die wichtigsten Schutzbundführer versammelt. Es waren rund 40. Das war ein Fehler, denn zu diesem Zeitpunkt hätten sie in den geheimen Kommandozentralen längst untergetaucht sein müssen. Als die Polizei um sieben Uhr früh mit 20 Mann angerückt ist, hat Bernaschek seine Leute in den hinteren Saal, den Dametzsaal geschickt, der über dem Kinosaal lag.Er selbst hat sich in sein Büro eingesperrt und hat alle möglichen Leute angerufen. Vor allem Schutzbundeinheiten, die dann losgeschlagen haben. Und er verständigte den Magistratsmitarbeiter Theodor Grill, der in Wien bei der Arbeiterzeitung anrufen sollte. Nach dem Motto, in Oberösterreich geht es los und jetzt kommt es darauf an, ob die Wiener Arbeiter mitmachen. Der letzte Anruf Bernascheks ging an Landeshauptmann Schlegel mit der Bitte um Intervention. Die Polizei hat dann die Tür aufgebrochen und ihn verhaftet.

War der Aufstand unabwendbar oder wäre doch noch eine politische Lösung möglich gewesen?

Gemäßigte Kräfte wie Karl Renner oder Körner sind zum christlich-sozialen niederösterreichischen Landeshauptmann Josef Reither gegangen. Als sie aus Reithers Büro gekommen sind, sind sie verhaftet worden. Man könnte auch sagen, sie sind dorthin gegangen, um sich verhaften zu lassen.

Der Wiener Bürgermeister Karl Seitz und seine Stadträte sind im Rathaus sitzen geblieben und haben nichts gemacht. Das zeigt, dass keiner an den Sinn des Aufstands geglaubt hat. Sich in die Hände der Polizei zu begeben, war damals das Sicherste.

Ob der Aufstand zu verhindern gewesen wäre, ist schwer zu sagen. Es hätte nicht so kommen müssen. Die Situation war so angespannt, dass nur noch der Funke für die Explosion des Pulverfasses fehlte. Das war Bernaschek. Die Sozialdemokratie war völlig im Eck. Dollfuß hat sie vor sich hergetrieben, er hat mit niemandem verhandelt. Renner hat ein Staatsnotgesetz vorgeschlagen, das Dollfuß für vier Jahre weitestgehende Vollmachten eingeräumt hätte. Nicht einmal darüber hat Dollfuß verhandelt. Dollfuß war mit der Heimwehr, einer faschistischen Organisation verbündet, die ihre Befehle von Mussolini aus Italien erhalten haben. Dollfuß war auch selbst ein Getriebener. Die Führung der Sozialdemokratie hat auch nicht verstanden, wie stark der Druck auf den Dollfuß war. Sobald Dollfuß auf Angebote der Sozialdemokraten eingegangen wäre, wäre er sofort von der Heimwehr gestürzt und von Mussolini fallengelassen worden. Man darf nicht vergessen, dass es zu der Zeit täglich Anschläge der Nazis und großen Druck von Hitler-Deutschland gegeben hat.

Kurt Bauer beziffert die Anzahl der Toten mit 350 bis 360, in Oberösterreich mit 76 (30 Aufständische, 28 Exekutive, 12 Unbeteiligte, 6 unklare Fälle). Die meisten Toten waren in Linz, Steyr und im Hausrucker Kohlerevier Holzleithen zu beklagen. Hauptschauplätze der Schießereien in Linz waren neben dem Hotel Schiff das Parkbad an der Unteren Donaulände,die Eisenbahnbrücke, der Wirtschaftshof, das AKH, die Diesterwegschule, die Gebietskrankenkasse, der heutige Bulgariplatz, der Freinberg, der Jägermayrhof.