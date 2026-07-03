Termin wackelt: 2027 keine „Airpower“ in Zeltweg?

Eigentlich schien alles fix: Die nächste „Airpower“ sollte im Herbst 2027 abheben, das wurde im September 2025 vom Bundesheer bekannt gegeben. „Nach einer Evaluierung der Kosten wurde die Entscheidung getroffen, die nächste Airpower für 2027 zu organisieren“, hieß es damals. Begründung? - „Ein Beitrag zur Budgetkonsolidierung.“ Doch kein Start 2027? Das wäre eine Rückkehr zum ursprünglichen dreijährigen Rhythmus gewesen, eine Zeit lang fanden die Show alle zwei Jahre statt. Doch seit dieser Woche scheint die Sache wieder im Fluss zu sein: Die zweitägige Flugschau, die von Bundesheer, Land Steiermark und Red Bull veranstaltet wird, könnte auch kommendes Jahr nicht abheben.

Das berichtete jedenfalls die Kleine Zeitung. Wie schon bei der Abkehr vom zweijährigen Rhythmus wird auch diesmal mit dem angespannten Budget argumentiert. Bekanntlich stehen sowohl der Bund als auch das Land unter enormem Spardruck. Entschieden wird im Herbst Seitens des Verteidigungsministeriums kommt am Freitag weder ein Dementi noch eine Bestätigung. „Es gibt Grundlagen, die noch fehlen“, betont Brigadier Michael Bauer auf KURIER-Anfrage. Eine Entscheidung über die 12. „Airpower“ werde im Herbst fallen.

„Aus der Zeit gefallen“ Erste politische Reaktionen auf die mögliche Absage für kommendes Jahr gibt es ebenfalls schon. „Besonders in Zeiten wie diesen, wo kriegerische Auseinandersetzungen weltweit zunehmen, sollte es ein Tabu sein, die Bevölkerung mit tödlichen Waffen zu unterhalten“, kommentierte KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz. „Kriegsgerät ist kein Entertainment.“ Angesichts von Hitzewellen zeige sich zudem, dass solche Veranstaltungen klima- und umweltpolitisch „aus der Zeit gefallen“ seien.