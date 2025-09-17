Entscheidung ist gefallen: "Airpower" hebt erst 2027 wieder ab
Zusammenfassung
- Die Flugshow "Airpower" findet 2027 wieder im obersteirischen Zeltweg statt, nach Evaluierung der Kosten und notwendigen Pistensanierungen.
- Die Verschiebung auf 2027 dient als Beitrag zur Budgetkonsolidierung des Bundesheeres, ohne bei Ausrüstung oder Beschaffungen zu sparen.
- Die Planung für Europas größte Flugshow läuft bereits, Details zum Termin werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben.
Die Spekulationen haben ein Ende: Die Flugshow "Airpower" - veranstaltet von Bundesheer, Red Bull und dem Land Steiermark - wird wieder im Jahr 2027 abgehalten.
Zuletzt war Anfang September 2024 der Fliegerhorst Hinterstoisser im obersteirischen Zeltweg der langjährige Veranstaltungsort gewesen. Dies gab das Bundesheer in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.
"Nach einer Evaluierung der Kosten wurde die Entscheidung getroffen, die nächste "Airpower" für 2027 zu organisieren. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit der Pistensanierung am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg", sagte der Kommandant der Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Promberger. Gespräche mit den Partnern Land Steiermark und Red Bull hätten bereits stattgefunden. Die zweitägige Veranstaltung bei freiem Eintritt wurde im langjährigen Schnitt an beiden Tagen von rund 300.000 Personen besucht.
Auch das Bundesheer müsse seinen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten, daher stünden alle Veranstaltungen und Werbemaßnahmen auf dem Prüfstand, wurde in der Aussendung festgehalten.
Drei statt zwei Jahre Abstand
Die Entscheidung, die "Airpower" erst 2027 wieder stattfinden zu lassen - auch 2026 war im Raum gestanden - sei eine von vielen Maßnahmen, um diesen Konsolidierungsbeitrag zu leisten, ohne bei Ausrüstung der Truppe oder anderen Beschaffungen sparen zu müssen. Das Bundesheer stehe - ebenso wie die Region und Red Bull - zur Fortführung dieser Veranstaltung.
Die Kosten für das Event im September 2024 betrugen 4,2 Millionen Euro, die die Veranstalter unter sich dritteln.
Planung läuft schon an
Der Auftrag für die Planung von Europas größter Flugshow im Jahr 2027 sei bereits erteilt worden. "Wir nehmen die notwendigen Sanierungs- und Vorbereitungsarbeiten schnellstmöglich in Angriff, damit die "Airpower" 2027 wieder stattfinden kann", sagte Promberger. Nähere Details zum Veranstaltungsdatum 2027 sollen in den kommenden Monaten fixiert und bekanntgegeben werden. Dies wäre die zwölfte "Airpower".
