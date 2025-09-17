Entscheidung ist gefallen: "Airpower" hebt erst 2027 wieder ab

Die Spekulationen haben ein Ende: Die Flugshow "Airpower" - veranstaltet von Bundesheer, Red Bull und dem Land Steiermark - wird wieder im Jahr 2027 abgehalten.

Zuletzt war Anfang September 2024 der Fliegerhorst Hinterstoisser im obersteirischen Zeltweg der langjährige Veranstaltungsort gewesen. Dies gab das Bundesheer in einer Aussendung am Mittwoch bekannt.

"Nach einer Evaluierung der Kosten wurde die Entscheidung getroffen, die nächste "Airpower" für 2027 zu organisieren. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit der Pistensanierung am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg", sagte der Kommandant der Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Promberger. Gespräche mit den Partnern Land Steiermark und Red Bull hätten bereits stattgefunden. Die zweitägige Veranstaltung bei freiem Eintritt wurde im langjährigen Schnitt an beiden Tagen von rund 300.000 Personen besucht.