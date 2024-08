"Airpower": Wie das Sicherheitskonzept des Heeres aussieht

In einer Woche hebt die "Airpower" in der Steiermark ab: Bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher werden am 6. und 7. September bei der Flugschau in Zeltweg erwartet.

Dort steht, nur ein Monat nach den Absagen der Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr durch mutmaßliche Islamisten, eine Aufgabe umso mehr im Fokus: die Massenveranstaltung wie bereits zehn Mal zuvor erneut sicher über die Bühne zu bringen.