"Airpower" im Anflug: Neues Konzept soll Staus am Boden reduzieren

Heuer findet bereits die elfte Auflage der Veranstaltung statt, und zwar am 6. und 7. September . Am Freitag und Samstag wird jeweils die gleiche Show geboten.

Alle zwei Jahre herrscht Trubel im Luftraum über Zeltweg, wenn die "Airpower" loslegt: An die 200 militärische, aber auch zivile Flugzeuge und Helikopter sind bei der Flugschau zu sehen.

Ebenso herrscht aber Trubel auf dem Boden, allerdings oft auch Stillstand: Pro Veranstaltungstag werden bis zu 150.000 Interessierte erwartet, die zuschauen wollen. Auf diese Höchstmenge auf dem Gelände des Fliegerhorstes in Zeltweg ist die "Airpower" behördlich zugelassen.

Was gegen den Stau helfen soll

Da viele Besucherinnen und Besucher mit den eigenen Pkw in die Obersteiermark fahren, führt das immer wieder zu Staus, sowohl bei der An- als auch bei der Abreise. Deshalb wollen die verantwortlichen Stellen heuer erneut an einigen Schrauben drehen, um diese erwartbaren Staus zu reduzieren.