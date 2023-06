Nächste Airpower findet im September 2024 statt

Auch im kommenden Jahr wird die Flugshow für Besucherinnen und Besucher kostenlos sein. Außerdem wurde ein verbessertes Verkehrskonzept versprochen, das noch im Herbst 2023 präsentiert werden soll.

"Über 275.000 Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungsgelände sowie weitere zehntausende Luftfahrtbegeisterte am Gelände des Fliegerhorstes Hinterstoisser, etwa neun Millionen Wertschöpfung für die Region, ein deutliches Nächtigungsplus sowie ein medialer Werbegegenwert alleine in nationalen Medien von über 3,5 Millionen Euro - all das sind beeindruckende Zahlen der vergangenen Airpower in Zeltweg", sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

