2. Tag der "Airpower": Perfektes Flugwetter, aber enormer Stau

Das schöne Wetter war am Vormittag des zweitens Tages der "Airpower" in Zeltweg zurück und auch die Erfahrung vom zweiten Tag als stärkster Anreisezeitraum bewahrheitete sich.

Dafür war die Witterung am Samstag, dem zweiten Tag der Flugschau in der Steiermark, schon viel flieger- und besucherfreundlicher: Gegen 8 Uhr hatte es rund 16 Grad Celsius nach einer frischen Nacht, die Nebelfelder über dem Aichfeld begannen sich zu heben und das am ersten "Airpower"-Tag am Freitag schmerzlich vermisste Himmelsblau kam da und dort heraus.

206 Fluggeräte aus mehr als 20 Nationen sind beim Showprogramm in der Luft und beim Static Display zu sehen.