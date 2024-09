"Airpower": Das Flug-Spektakel startete bei Regen und mit Stau

Doch die Laune der Fans schien weder Wetter noch Verkehrslage zu trüben: Bereits eine Stunde vor dem Start des Flugprogramms waren Tausende am Militärgelände , das Freitag und Samstag insgesamt an die 300.000 Besucherinnen und Besucher erwartet,

Bis 17 Uhr läuft das offizielle Programm, mehr als 200 Fluggeräte aus 20 Nationen sind dabei zu sehen. Unter den Ersten, er am Freitag seinen Platz direkt an der Rollbahn des Fliegerhorstes bezog, war Karl, 78-jähriger Obersteirer: "Ich bin seit der ersten Veranstaltung dabei, ich lasse mir das nie entgehen", betont der pensionierte Fotograf und zückt eine Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv.

Tausende Interessierte waren am Freitag bereits in der Früh da

Was findet er so reizvoll? "Die Maschinen in action zu sehen, die Abfangjagden find' ich schon sehr spannend." Neben Karl bauen Markus und Marina, ein Paar aus Kärnten , ihre Hocker auf. Sie ist zum ersten Mal da, er zum dritten Mal, beide freuen sich auf die Kunstflugmanöver. "Bei solchen Geschwindigkeiten Looping zu drehen, das ist schon irre", staunt Markus.

Für das Bundesheer ist die "Airpower" nicht nur Leistungsschau, sondern tatsächlich Übung: Insgesamt sind rund 4.000 Soldaten im Dienst. Die Kosten der Veranstaltung - veranschlagt mit rund vier Millionen Euro - teilen sich Land, Red Bull und Heer als Veranstalter.

Wann kommt Show Nummer 12?

Die nächste Schau könnte bereits wieder in zwei Jahren über die Bühne geben, überlegte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nach der Eröffnung von "Airpower" Nummer 11 am Freitag, das mache Sinn und bringe viel an Wertschöpfung in die Region.