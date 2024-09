"Airpower": Der Reiz des Fliegens und der Show

Wie oft hat er Tom Cruise in "Top Gun" gesehen?

Hauptmann Dominik Riedl lacht kurz und gesteht, "schon ein paar Mal". Aber so abwegig sei das Szenario dort gar nicht, speziell beim aktuelleren Nachfolger des Hollywood-Klassikers mit Kampfpiloten in der Hauptrolle, "Maverick": "Vom Prinzip her ist das recht realistisch dargestellt. Und Top Gun war auch für viele ein Anreiz, beim Bundesheer Pilot zu werden", überlegt der 32-Jährige.