Rudolfshütte: Haslauer hilft Hotelier Holleis über den Winter

Das Berghotel Rudolfshütte in den Hohen Tauern wird zumindest im kommenden Winter doch weitergeführt. Der Betreiber, der Salzburger Hotelier Wilfried Holleis , hatte vor einem Monat angekündigt, das Hotel zu schließen und den dazugehörigen Liftbetrieb einzustellen.

Holleis führte betriebswirtschaftliche Gründe ins Treffen und übte auch Kritik an der Landespolitik und der Landesumweltanwaltschaft.

Nun schießen die Gemeinde und der Tourismusverband Uttendorf sowie das Land Salzburg in Summe 350.000 Euro zu, damit der Betrieb im Winter weitergeführt wird. Gleichzeitig wird ein Investor gesucht.

Das Drei-Sterne-Haus mit über 350 Betten, Indoor-Kletterpark, Indoor-Pool und Spa-Landschaft liegt am Weißsee in 2.315 Metern Seehöhe direkt an der Grenze zum Nationalpark.

13 Millionen Euro investiert

Holleis hat das Gebäude 2004 vom Alpenverein übernommen und eigenen Angaben zufolge seitdem rund 13 Mio. Euro in die Modernisierung des Hotels und fast 12 Mio. Euro in die Bergbahnen investiert.

"Nun ist es Zeit, zu gehen, weil es betriebswirtschaftlich nicht mehr rechtfertigbar ist, weiter zu investieren, und die politischen Rahmenbedingungen eine Entwicklung am Weißsee nicht mehr zulassen", erklärte der Hotelier damals.