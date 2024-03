Kasberg-Bilanz: Positives Ergebnis im ersten Jahr nach dem "Aus"

Derzeit ist das Skifahren am Kasberg nicht möglich, noch hofft man auf das Wochenende und nochmals etwas Schnee.

Und in einer ersten vorläufigen Bilanz scheint das auch geglückt zu sein. "Wir sind sehr zufrieden, obwohl es ein sehr schwieriger Winter war", zieht Drack eine erste Bilanz.

"Wir entscheiden Anfang der Woche, ob wir am Osterwochenende nochmals fürs Skifahren aufsperren können", schildert der Unternehmer. Das Problem: Im mittleren Bereich des Skigebiets, in der sogenannten Fahrenau, fehlt der Schnee.

Dass jetzt nicht gefahren werden kann, ist aus seiner Sicht der alten Beschneiungsanlage geschuldet, weiß Drack: "Trotzdem haben wir ein positives Ergebnis einfahren können. Der Kasberg funktioniert."

Positiver Blick in die Zukunft

Was auch beim Saisonabschlussfest am Ostersonntag, beim Bass Mountain, nochmals unter Beweis gestellt werden soll.

Nicht zuletzt aufgrund der bereits vorliegenden Zahlen blickt Drack positiv in die Zukunft, an der schon jetzt gearbeitet wird. Verhandlungen mit neuen Investoren laufen, er und sein Team wollen auch in neue Gespräche mit dem Land Oberösterreich eintreten- zur Finanzierung einer 10 bis 11 Millionen Euro teuren neue Beschneiungsanlage.