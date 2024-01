Skigebiet Kasberg: Wie ein kleines Skigebiet gerettet wurde

Wenn sich eine rüstige Neunzigjährige aus Solidarität eine Saisonkarte für „ihr“ Skigebiet kauft; eine Familienmutter am Sonntag ehrenamtlich in das Kostüm des Maskottchens Bruno Kasbär schlüpft und im Skikinderland Zuckerl verteilt; wenn lokale Bauern in Windeseile mit ihren Traktoren anrücken, um verschneite Wiesen für dringend benötigte Zusatz-Parkflächen zu planieren, und der Geschäftsführer höchstpersönlich Autofahrer einweist ... Wenn alle an einem Strang ziehen, um ihr Skigebiet vor der Haustüre zu retten: Dann spürt auch der nicht-einheimische Gast eine wohltuende Aufbruchsstimmung.