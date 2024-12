Ex-ÖVP-Bürgermeister gegen KPÖ: "Hätte mich in Grund und Boden geschämt"

Preuner selbst sagte im KURIER-Gespräch nach der Ehrung, dass er "nicht damit gerechnet und sehr überrascht" gewesen sei. Aber diese hohe Auszeichnung freue ihn sehr. Auch unter dem Aspekt, dass andere Bürgermeister vor ihm wie Josef Reschen und Josef Dechant fast 15 bzw. fünf Jahre warten mussten, ehe ihnen diese Ehre zuteil wurde.

"Als gebürtiger Salzburger ist es eine große Ehre, die Ehrenbürgerschaft zu erhalten, ich habe mich in meiner Amtszeit immer bemüht, Salzburg weiterzuentwickeln", zeigte sich Preuner stolz über die Ehrung. Was er sich in seiner Rede aber nicht verkneifen konnte und auch nicht wollte: Einen doch recht langen Seitenhieb gleich zu Beginn auf den Salzburger Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl (KPÖ plus).